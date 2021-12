Roberto Bolle: “La pandemia mi ha cambiato, nulla è scontato” (Di venerdì 24 dicembre 2021) Quello con la danza e la bellezza è ormai un appuntamento irrinunciabile per il pubblico che la sera del primo dell'anno segue su Rai 1 Danza con Me, lo show scritto e ideato da Roberto Bolle. Uno spettacolo che si propone come un momento di leggerezza e divertimento in una situazione nuovamente critica per l'aumento dei contagi. Roberto Bolle, star mondiale della danza, racconta come la pandemia lo ha cambiato. "Il mio modo di ballare è cambiato ma soprattutto la felicità di poterlo fare ancora, tutte le volte che salgo su un palcoscenico, anche nel registrare questo show, c'è una consapevolezza diversa perché c'è la voglia di esserci e anche la gratitudine per poterlo fare. La pandemia ci ha fatto capire che nulla è ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 24 dicembre 2021) Quello con la danza e la bellezza è ormai un appuntamento irrinunciabile per il pubblico che la sera del primo dell'anno segue su Rai 1 Danza con Me, lo show scritto e ideato da. Uno spettacolo che si propone come un momento di leggerezza e divertimento in una situazione nuovamente critica per l'aumento dei contagi., star mondiale della danza, racconta come lalo ha. "Il mio modo di ballare èma soprattutto la felicità di poterlo fare ancora, tutte le volte che salgo su un palcoscenico, anche nel registrare questo show, c'è una consapevolezza diversa perché c'è la voglia di esserci e anche la gratitudine per poterlo fare. Laci ha fatto capire cheè ...

