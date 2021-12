Prezzo metano auto alle stelle: picchi di 2,5 euro (Di venerdì 24 dicembre 2021) Continua la corsa del Prezzo del metano per auto , che in alcuni casi è arrivato a toccare i 2,5 euro al kg . Scende la quiete invece sui prezzi dei carburanti alla pompa di benzina, gasolio e Gpl. ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 24 dicembre 2021) Continua la corsa deldelper, che in alcuni casi è arrivato a toccare i 2,5al kg . Scende la quiete invece sui prezzi dei carburanti alla pompa di benzina, gasolio e Gpl. ...

Promozione Fiat Panda GPL a dicembre: anticipo zero Pertanto, proteggi il portafogli, anche se il prezzo del gas sale di continuo. E proteggi al ...statali a favore della rottamazione di un mezzo molto inquinante in cambio di un veicolo a GPL o a metano.

Metano auto, i prezzi a Cesena sono una giungla il Resto del Carlino

