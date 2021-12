Perché le feste mi stressano così tanto (Di venerdì 24 dicembre 2021) Indossare una bellissima maglia rossa con tanto di faccione del Grinch stampataosopra, non mi renderà immune dallo stress Natale, né tanto meno da tutti gli impegni che, volente o no, sono a carico mio. E sapete, per quanto io mi sforzi di organizzare sempre tutto nei minimi dettagli, ogni anno mi ritrovo sempre nella solita situazione, quella durante il quale il mio unico desiderio è che finisca tutto il prima possibile. Che poi non è che io odi il Natale, semplicemente non ne sono una fan. E non lo sono per tantissimi motivi che, sono certa, potete condividere con me. Iniziamo dal lavoro, per esempio. È vero, spesso e volentieri ho una pausa natalizia di tutto rispetto che provoca invidia nelle mie amiche, ma vogliamo parlare dei giorni che precedono il 25 dicembre? Il lavoro aumenta in maniera spropositata Perché tutti, ... Leggi su dilei (Di venerdì 24 dicembre 2021) Indossare una bellissima maglia rossa condi faccione del Grinch stampataosopra, non mi renderà immune dallo stress Natale, némeno da tutti gli impegni che, volente o no, sono a carico mio. E sapete, per quanto io mi sforzi di organizzare sempre tutto nei minimi dettagli, ogni anno mi ritrovo sempre nella solita situazione, quella durante il quale il mio unico desiderio è che finisca tutto il prima possibile. Che poi non è che io odi il Natale, semplicemente non ne sono una fan. E non lo sono per tantissimi motivi che, sono certa, potete condividere con me. Iniziamo dal lavoro, per esempio. È vero, spesso e volentieri ho una pausa natalizia di tutto rispetto che provoca invidia nelle mie amiche, ma vogliamo parlare dei giorni che precedono il 25 dicembre? Il lavoro aumenta in maniera spropositatatutti, ...

