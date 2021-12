Omicron, boom di contagi? Il medico rivela: “Sono positivi, ma…” (Di venerdì 24 dicembre 2021) Omicron o non Omicron, questo è il dilemma. O meglio: capire se davvero la nuova variante è solo più rapida a diffondersi ma meno letale delle precedenti versioni di coronavirus. Gli esperti, per ora, non si sbilanciano. C’è chi grida al lupo al lupo, facendo notare che il picco non è ancora arrivato e dopo Natale saranno guai (vedi Valter Ricciardi). E chi invece cerca di seminare un po’ di ottimismo: i vaccini ci Sono, perderanno forse efficacia, ma funzionano. Quindi una cosa Sono i contagi, che oggettivamente stanno salendo, un’altra i malati e i ricoveri in ospedale. Nicola Mumoli, primario di Medicina Interna degli ospedali di Magenta e Abbiategrasso, all’Agi ha raccontato quanto sta succedendo nelle sue corsie. “In tre giorni il reparto si è riempito: siamo passati da zero a 27 pazienti – ha ... Leggi su nicolaporro (Di venerdì 24 dicembre 2021)o non, questo è il dilemma. O meglio: capire se davvero la nuova variante è solo più rapida a diffondersi ma meno letale delle precedenti versioni di coronavirus. Gli esperti, per ora, non si sbilanciano. C’è chi grida al lupo al lupo, facendo notare che il picco non è ancora arrivato e dopo Natale saranno guai (vedi Valter Ricciardi). E chi invece cerca di seminare un po’ di ottimismo: i vaccini ci, perderanno forse efficacia, ma funzionano. Quindi una cosa, che oggettivamente stanno salendo, un’altra i malati e i ricoveri in ospedale. Nicola Mumoli, primario di Medicina Interna degli ospedali di Magenta e Abbiategrasso, all’Agi ha raccontato quanto sta succedendo nelle sue corsie. “In tre giorni il reparto si è riempito: siamo passati da zero a 27 pazienti – ha ...

