La Juventus rivoluziona la dirigenza | primi contatti con Cristiano Giuntoli

Advertising

fantapiu3 : #SerieA: le formazioni ufficiali di #Juventus - #Cagliari #Allegri rivoluziona il centrocampo #fantacalcio… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus rivoluziona

La Repubblica

... a pari merito con la. Le formazioni ufficiali del match Il tabellino del match Cronaca ... Mou studia di fare a sua volta dei cambi 54'la sua rosa, Thiago Motta; vedremo in campo ......- Malmoe che si affrontano alle 18.45 all'Allianz Stadium per l'ultima giornata della fase a gironi di Champions League. Tra scelte forzate per gli infortuni e turnover Allegri...La Juventus vuole rinforzarsi, ma non solo in campo. Il club bianconero è alla ricerca di un vero e proprio erede di Fabio Paratici, in estate passato al Tottenham e momentaneamente rimpiazzato a ...Calciomercato Juventus, i Gunners potrebbero decidere di scambiare il giocatore, che a questo punto migrerebbe verso la Spagna.