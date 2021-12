Ho visto i fantasmi in Viale dell'Esperanto (Di venerdì 24 dicembre 2021) Questo articolo è stato pubblicato sul terzo numero del Foglio Review, il mensile diretto da Annalena Benini che trovate in edicola oppure in digitale qui. Su Viale dell’Esperanto c’è il silenzio immobile del sabato mattina a Roma. Passa un motorino per le consegne, una coppia risale la strada a piedi, tutto il resto è fermo, tranne che in un punto. La recinzione diventa più alta, la vegetazione pure e anzi sembra inghiottire l’edificio al di là del muretto. Un albero copre il cartello stradale che indica il parcheggio riservato al corpo diplomatico. Le strisce gialle sull’asfalto sono cancellate dal tempo. Dal giardino dietro la siepe arrivano delle voci e dalle fessure intravedo una donna con una racchetta in mano: sta giocando a badminton. Il sabato è il giorno della “riunione”. Tutti i ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 24 dicembre 2021) Questo articolo è stato pubblicato sul terzo numero del Foglio Review, il mensile diretto da Annalena Benini che trovate in edicola oppure in digitale qui. Suc’è il silenzio immobile del sabato mattina a Roma. Passa un motorino per le consegne, una coppia risale la strada a piedi, tutto il resto è fermo, tranne che in un punto. La recinzione diventa più alta, la vegetazione pure e anzi sembra inghiottire l’edificio al di là del muretto. Un albero copre il cartello stradale che indica il parcheggio riservato al corpo diplomatico. Le strisce gialle sull’asfalto sono cancellate dal tempo. Dal giardino dietro la siepe arrivanoe voci e dalle fessure intravedo una donna con una racchetta in mano: sta giocando a badminton. Il sabato è il giornoa “riunione”. Tutti i ...

Ho visto i fantasmi in Viale dell'Esperanto Il Foglio Ho visto i fantasmi in Viale dell'Esperanto Il sabato è il giorno della riunione, che significa anche rieducazione: devono esserci tutti. Qualsiasi cosa verrà usata contro di te.?Chiusi qui dentro ci sono anche due calciatori nordcoreani. Hanno ...

