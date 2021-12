Covid, D’Amato: ”Casi in aumento, ma nessuna paura”. Solamente oggi 3.475 casi nel Lazio (Di venerdì 24 dicembre 2021) Covid, Lazio. Continua senza tregua l’impennata dei casi Covid in tutta la Regione. Certamente ad influire è la variante sudafricana, detta Omicron, che ha un forte potere di diffusione e rappresenta ad oggi una buona percentuale dei casi. D’Amato: “I casi sono in aumento con una crescita al momento lineare, oggi si registrano 3.475 casi positivi. Questo non deve spaventarci, sono gli effetti della variante Omicron contro la quale dobbiamo correre velocemente con la vaccinazione e invito coloro che non si fossero ancora prenotati a farlo, poiché il rischio di severe complicanze nei non vaccinati è molto elevato. Leggi anche: Super ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 24 dicembre 2021). Continua senza tregua l’impennata deiin tutta la Regione. Certamente ad influire è la variante sudafricana, detta Omicron, che ha un forte potere di diffusione e rappresenta aduna buona percentuale dei: “Isono incon una crescita al momento lineare,si registrano 3.475positivi. Questo non deve spaventarci, sono gli effetti della variante Omicron contro la quale dobbiamo correre velocemente con la vaccinazione e invito coloro che non si fossero ancora prenotati a farlo, poiché il rischio di severe complicanze nei non vaccinati è molto elevato. Leggi anche: Super ...

