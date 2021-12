CorSport: Mertens è un caso, non ha gradito la sostituzione con Petagna e ne ha chiesto conto a Spalletti (Di venerdì 24 dicembre 2021) Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, Dries Mertens non ha gradito la sostituzione da parte di Luciano Spalletti nell’intervallo di Napoli-Spezia. L’attaccante belga lo ha detto al tecnico già mercoledì sera e al brindisi con il presidente è rimasto in disparte. “Il presidente prova a rincuorare tutti e invita Mertens, capitano di giornata e simbolo del gruppo, ad aprire la bottiglia ma lui nicchia. Resta seduto. È incavolato per la sostituzione con Petagna decisa da Spalletti alla fine del primo tempo, tanto da discuterne civilmente con l’allenatore proprio nel corso dell’intervallo, e per tirarlo su ci vogliono Ghoulam e i compagni”. “Anche Mertens, per la verità, si è fatto sentire nell’intervallo della partita di ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 24 dicembre 2021) Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, Driesnon halada parte di Lucianonell’intervallo di Napoli-Spezia. L’attaccante belga lo ha detto al tecnico già mercoledì sera e al brindisi con il presidente è rimasto in disparte. “Il presidente prova a rincuorare tutti e invita, capitano di giornata e simbolo del gruppo, ad aprire la bottiglia ma lui nicchia. Resta seduto. È incavolato per lacondecisa daalla fine del primo tempo, tanto da discuterne civilmente con l’allenatore proprio nel corso dell’intervallo, e per tirarlo su ci vogliono Ghoulam e i compagni”. “Anche, per la verità, si è fatto sentire nell’intervallo della partita di ...

