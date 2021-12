Can Yaman Costretto a Fuggire! Ecco i Motivi! (Di venerdì 24 dicembre 2021) Can Yaman avrebbe scelto di cambiare casa per via delle fan troppo invadenti. Ecco il motivo per il quale l’attore turco sembra essere sparito dalla circolazione in questi ultimi giorni. A rivelarlo Alessandro Rosica, il quale sostiene che l’attore stia cercando di tutelare la sua privacy, scegliendo di andare a vivere in una zona più tranquilla e riservata di Roma. Ecco le ultime novità sulla vicenda! Can Yaman cambia casa per colpa dei fan L’esperto di Gossip Alessandro Rosica, ha rivelato che Can Yaman sarebbe stato Costretto ad abbandonare la sua casa romana perché assediato da alcune sue fan troppo insistenti. Ebbene sì, l’attore turco è irreperibile da diversi giorni e sembra che abbia deciso di trasferirsi in una zona più tranquilla e riservata della città. La dimora in ... Leggi su gossipnews.tv (Di venerdì 24 dicembre 2021) Canavrebbe scelto di cambiare casa per via delle fan troppo invadenti.il motivo per il quale l’attore turco sembra essere sparito dalla circolazione in questi ultimi giorni. A rivelarlo Alessandro Rosica, il quale sostiene che l’attore stia cercando di tutelare la sua privacy, scegliendo di andare a vivere in una zona più tranquilla e riservata di Roma.le ultime novità sulla vicenda! Cancambia casa per colpa dei fan L’esperto di Gossip Alessandro Rosica, ha rivelato che Cansarebbe statoad abbandonare la sua casa romana perché assediato da alcune sue fan troppo insistenti. Ebbene sì, l’attore turco è irreperibile da diversi giorni e sembra che abbia deciso di trasferirsi in una zona più tranquilla e riservata della città. La dimora in ...

