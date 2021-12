Calciomercato Milan: occhi su Botman, si punta ad averlo “alla Tomori” (Di venerdì 24 dicembre 2021) Calciomercato Milan: Botman chiaro obiettivo della società. La dirigenza studia il colpo alla Tomori, ecco le ultime Il Milan è al secondo posto in classifica con 42 punti. I giocatori rossoneri finalmente possono riposarsi dopo mesi di impegni e sacrifici tra campionato e Champions League. In Via Aldo Rossi, al contrario, è il momento di fare sul serio. Maldini starebbe pensando di prelevare Botman dal Lille. Il giocatore 21enne piace non poco a Pioli e alla dirigenza rossonera. Il costo del cartellino si aggira sui 30 milioni di euro, cifra alta che però non spaventa Maldini e Massara. Questi ultimi potrebbero proporre al club francese un prestito di sei mesi con diritto di riscatto, come fatto con Tomori lo scorso anno. Le ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 24 dicembre 2021)chiaro obiettivo della società. La dirigenza studia il colpo, ecco le ultime Ilè al secondo posto in classifica con 42 punti. I giocatori rossoneri finalmente possono riposarsi dopo mesi di impegni e sacrifici tra campionato e Champions League. In Via Aldo Rossi, al contrario, è il momento di fare sul serio. Maldini starebbe pensando di prelevaredal Lille. Il giocatore 21enne piace non poco a Pioli edirigenza rossonera. Il costo del cartellino si aggira sui 30 milioni di euro, cifra alta che però non spaventa Maldini e Massara. Questi ultimi potrebbero proporre al club francese un prestito di sei mesi con diritto di riscatto, come fatto conlo scorso anno. Le ...

