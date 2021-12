Boris Johnson arriva a citare Gesù per convincere i britannici a vaccinarsi (Di venerdì 24 dicembre 2021) Lui ha sempre avuto un atteggiamento ambivalente nei confronti del Covid: prima se ne era quasi fregato, poi ha messo restrizioni severe e poi con il tempo ha avuto nuovamente un atteggiamento ... Leggi su globalist (Di venerdì 24 dicembre 2021) Lui ha sempre avuto un atteggiamento ambivalente nei confronti del Covid: prima se ne era quasi fregato, poi ha messo restrizioni severe e poi con il tempo ha avuto nuovamente un atteggiamento ...

Advertising

hiboss_hiboss : RT @Tiziana2219: @Cambiacasacca In Africa la variante omicron era un semplice raffreddore, poi come arriva dal pallido Boris Johnson divent… - Tiziana2219 : @Cambiacasacca In Africa la variante omicron era un semplice raffreddore, poi come arriva dal pallido Boris Johnson… - mentinfuga : Inghilterra: un’altra sconfitta per Boris Johnson - - ilfoglio_it : Il cannibalismo dei Tory. In #Inghilterra sono tutti contro Boris #Johnson e i suoi #greenpass. La ribellione che f… -

Ultime Notizie dalla rete : Boris Johnson arriva Boris Johnson arriva a citare Gesù per convincere i britannici a vaccinarsi Un invito a non esitare a sottoporsi alla vaccinazione anti - Covid - un regalo 'meraviglioso' per le famiglie, 'invisibile e inestimabile' - nel messaggio di Natale di quest'anno di Boris Johnson, ...

Variante Omicron: più contagi e meno ricoveri rispetto alla Delta ma vaccino 'bucato' più facilmente Una simile valutazione arriva da uno studio analogo della ... il premier britannico Boris Johnson non dovrebbe annunciare ulteriori ...

Un invito a non esitare a sottoporsi alla vaccinazione anti - Covid - un regalo 'meraviglioso' per le famiglie, 'invisibile e inestimabile' - nel messaggio di Natale di quest'anno di, ...Una simile valutazioneda uno studio analogo della ... il premier britanniconon dovrebbe annunciare ulteriori ...