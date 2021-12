Anno 2075 | sulla Terra manca l' acqua Una missione disperata cerca di trovare una soluzione

Leggi su iodonna

(Di venerdì 24 dicembre 2021) Dopo il clamoroso successo di Squid Game era inevitabile che Netflix battesse il ferro caldo su altre produzioni della Corea del sud (vedi il notevole Hellbound). Dunque oggi è il turno di The Silent Sea, serie hard sci-fi in 8 puntate ambientata su una base lunare, in un futuro post catastrofe ambientale che più distopico non si può. Nel cast anche Gong Yoo (era l'uomo d'affari che in SG agganciava i concorrenti con il gioco delle carte) e Heo Sung-tae (interpretava il gangster Jang Deok-su). Oltre a Bae Doona (musa delle sorelle Wachowski vista in Sense8, Cloud Atlas e Jupert – il potere dell'universo).