4 Ristoranti | delirio in sala | puntata storica e non per gli aspetti positivi

Leggi su chenews

(Di venerdì 24 dicembre 2021) La trasmissione 4ha un grande successo. Una delle puntate recenti ha stupito, negativamente, tutti. Ecco cosa è accaduto. 4, Alessandro BorgheseIl mondo della cucina è sempre più presente nella nostra quotidianità. Tra i tanti programmi che possiamo guardare c’è 4con Alessandro Borghese. Lo chef ha avuto una grande ascesa ed è, ormai, riconosciuto dal grande pubblico. Con lui, anche questo programma che va in onda da tanti anni. Il mondo della cucina si è evoluto, sempre più chef si mostrano in televisione. Questo porta anche un discreto interesse per le loro attività. Pensiamo anche a Simone Rugiati, altro volto noto della cucina e della televisione. Molti si chiedono quanto costi una cena nel suo ristorante. Proprio per questo motivo, il successo di questo settore è stato sempre ...