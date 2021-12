Via libera dall'Aifa al vaccino anti - Covid Novavax per gli ultra 18enni: due dosi a distanza di due settimane (Di giovedì 23 dicembre 2021) Arrivano a 5 i vaccini contro il Covid con il via libera oggi di Aifa a quello di Novavax per gli over 18 con un ciclo vaccinale primario di due dosi a distanza di tre settimane l'una dall'altra. "I ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 23 dicembre 2021) Arrivano a 5 i vaccini contro ilcon il viaoggi dia quello diper gli over 18 con un ciclo vaccinale primario di duedi trel'una'altra. "I ...

