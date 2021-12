Vero-Filiera Sostenibile, anno in crescita: più garanzia, più prodotti e meno contraffazione impunita (Di giovedì 23 dicembre 2021) Tempo di bilanci per il bollino “Vero-Filiera Sostenibile”, gli ultimi giorni dell’anno sono il momento giusto per tirare una riga su quanto realizzato nel corso del 2021 e guardare con ottimismo agli obiettivi da raggiungere nel nuovo anno. Un periodo che si conclude con un incremento dei controlli sulla veridicità dei prodotti, diventa sempre più aspra la lotta alle frodi alimentari ed ai prodotti contraffatti da parte di tutti gli attori della Filiera. L’anno che sta per terminare ha fatto registrare anche un ulteriore aumento del paniere di prodotti che hanno superato l’accesso a quello che è diventato un Vero e proprio processo di autenticazione personalizzata. Un percorso ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 23 dicembre 2021) Tempo di bilanci per il bollino “”, gli ultimi giorni dell’sono il momento giusto per tirare una riga su quanto realizzato nel corso del 2021 e guardare con ottimismo agli obiettivi da raggiungere nel nuovo. Un periodo che si conclude con un incremento dei controlli sulla veridicità dei, diventa sempre più aspra la lotta alle frodi alimentari ed aicontraffatti da parte di tutti gli attori della. L’che sta per terminare ha fatto registrare anche un ulteriore aumento del paniere diche hsuperato l’accesso a quello che è diventato une proprio processo di autenticazione personalizzata. Un percorso ...

