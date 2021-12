“Uomo senza onore, via da Roma”: Lazio, i tifosi hanno già deciso (Di giovedì 23 dicembre 2021) Durissimo comunicato dei tifosi della Lazio nei confronti di Acerbi: a nulla è servito il gol segnato contro il Venezia Francesco Acerbi, con l’esultanza dimostrata dopo il gol segnato contro il Genoa, non ha reso facili i rapporti con la Curva Nord della Lazio. Il difensore, infatti, subito dopo essere andato a segno contro la Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 23 dicembre 2021) Durissimo comunicato deidellanei confronti di Acerbi: a nulla è servito il gol segnato contro il Venezia Francesco Acerbi, con l’esultanza dimostrata dopo il gol segnato contro il Genoa, non ha reso facili i rapporti con la Curva Nord della. Il difensore, infatti, subito dopo essere andato a segno contro la Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

