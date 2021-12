Un'insegnante è stata arrestata perché avrebbe abusato di minorenni (Di giovedì 23 dicembre 2021) AGI - Una insegnante di 45 anni è stata arrestata dai carabinieri del comando provinciale di Bari per presunti atti sessuali con minori. La donna, nei cui confronti è stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari emessa dal gip di Bari, è indagata per corruzione di minorenni e pornografia minorile. Secondo i primi accertamenti, l'indagata attraverso i social network, mediante il nickname "Zia Martina", la scorsa estate, avrebbe adescato alcuni minorenni, con i quali avrebbe consumato anche rapporti sessuali all'interno di un bed & breakfast di Bari. Nel provvedimento cautelare, alla 45enne viene contestato di aver prodotto materiale pornografico, facendosi riprendere nell'atto di compiere rapporti sessuali con un ... Leggi su agi (Di giovedì 23 dicembre 2021) AGI - Unadi 45 anni èarredai carabinieri del comando provinciale di Bari per presunti atti sessuali con minori. La donna, nei cui confronti èeseguita un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari emessa dal gip di Bari, è indagata per corruzione die pornografia minorile. Secondo i primi accertamenti, l'indagata attraverso i social network, mediante il nickname "Zia Martina", la scorsa estate,adescato alcuni, con i qualiconsumato anche rapporti sessuali all'interno di un bed & breakfast di Bari. Nel provvedimento cautelare, alla 45enne viene contestato di aver prodotto materiale pornografico, facendosi riprendere nell'atto di compiere rapporti sessuali con un ...

