Un posto al sole: Una donna tiene sotto scacco Rossella (Di giovedì 23 dicembre 2021) Le anticipazioni di Un posto al sole ci svelano che una donna tiene sotto tiro Rossella e Riccardo: chi può essere? Rossella in pericolouna nuova puntata attende i fan di Un posto al sole. Le anticipazioni ci fanno sapere he Rossella r Riccardo avranno dei seri problemi. La loro vacanza sarà, infatti, rovinata da qualcuno che li terrà sott’occhio, osservandoli da lontano . Si tratterà di una donna, molto probabilmente di un ex di Riccardo pronta a far del male a Ross. Intanto, Lara intanto cercherà di sedurre Roberto. Clara invece prenderà un’altra decisione sconvolgente lasciando Patrizio a bocca aperta. Otello riceverà da Guido e Renato una bella sorpresa. Ma andiamo a vedere i ... Leggi su formatonews (Di giovedì 23 dicembre 2021) Le anticipazioni di Unalci svelano che unatiroe Riccardo: chi può essere?in pericolouna nuova puntata attende i fan di Unal. Le anticipazioni ci fanno sapere her Riccardo avranno dei seri problemi. La loro vacanza sarà, infatti, rovinata da qualcuno che li terrà sott’occhio, osservandoli da lontano . Si tratterà di una, molto probabilmente di un ex di Riccardo pronta a far del male a Ross. Intanto, Lara intanto cercherà di sedurre Roberto. Clara invece prenderà un’altra decisione sconvolgente lasciando Patrizio a bocca aperta. Otello riceverà da Guido e Renato una bella sorpresa. Ma andiamo a vedere i ...

Advertising

POKI33847251 : RT @LisiNovella: Foto mia - Albero posto all'ingresso della SAGRADA FAMILIA , le cui Luci sono date dal riverbero del Sole sulle 2400 pietr… - Nonnadinano : RT @LisiNovella: Foto mia - Albero posto all'ingresso della SAGRADA FAMILIA , le cui Luci sono date dal riverbero del Sole sulle 2400 pietr… - CasaLettori : RT @LisiNovella: Foto mia - Albero posto all'ingresso della SAGRADA FAMILIA , le cui Luci sono date dal riverbero del Sole sulle 2400 pietr… - LisiNovella : Foto mia - Albero posto all'ingresso della SAGRADA FAMILIA , le cui Luci sono date dal riverbero del Sole sulle 240… - escoconfederica : Che bello vedere il sole sorgere la mattina e non come in quel posto merda dove c’è solo la nebbia ma che vi devo d… -