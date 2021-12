Svelato il gioco gratis di oggi sull’Epic Games Store (Di giovedì 23 dicembre 2021) Il nuovo gioco gratis disponibile su Epic Games Store è Mutant Year Zero: Road to Eden, un gioco d’avventura tutto da scoprire Continua la sfilza di giochi gratis regalati sull’Epic Game Store e quello di oggi è Mutant Year Zero: Road to Eden, gioco d’avventura tattico che combina il combattimento a turni di XCOM con una trama intrigante, esplorazione, stealth e strategia. Il team di sviluppo del gioco The Bearded Ladies comprende pezzi grossi come l’ex leader di Hitman e il designer di Payday, assicurando l’ottima qualità del titolo. Questo risulta essere il settimo titolo a essere incluso nell’iniziativa “15 giorni di giochi gratuiti” di Epic Games Store e siamo ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 23 dicembre 2021) Il nuovodisponibile su Epicè Mutant Year Zero: Road to Eden, und’avventura tutto da scoprire Continua la sfilza di giochiregalatiGamee quello diè Mutant Year Zero: Road to Eden,d’avventura tattico che combina il combattimento a turni di XCOM con una trama intrigante, esplorazione, stealth e strategia. Il team di sviluppo delThe Bearded Ladies comprende pezzi grossi come l’ex leader di Hitman e il designer di Payday, assicurando l’ottima qualità del titolo. Questo risulta essere il settimo titolo a essere incluso nell’iniziativa “15 giorni di giochi gratuiti” di Epice siamo ...

