Stadio della Roma, il comune mette nel conto dei danni anche la ricerca su Google (Di giovedì 23 dicembre 2021) Si può inserire una chiave SEO nel computo complessivo dei danni per un’opera pubblica che non è mai stata realizzata? Evidentemente sì: lo ha fatto l’avvocatura dell’amministrazione di Roma Capitale, dopo essere stata chiamata in causa a sua volta per una richiesta di risarcimento danni dalla cordata di imprenditori che avrebbe voluto costruire lo Stadio di Tor di Valle. Il Campidoglio ha risposto definendosi a sua volta parte danneggiata e chiedendo un risarcimento danni, a sua volta, da 331 milioni di euro. Parte di questo, per la chiave SEO “lo Stadio della Roma non si farà“. LEGGI anche > La Roma è rassegnata: pronto l’addio al progetto Tor di Valle “Lo Stadio della ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 23 dicembre 2021) Si può inserire una chiave SEO nel computo complessivo deiper un’opera pubblica che non è mai stata realizzata? Evidentemente sì: lo ha fatto l’avvocatura dell’amministrazione diCapitale, dopo essere stata chiamata in causa a sua volta per una richiesta di risarcimentodalla cordata di imprenditori che avrebbe voluto costruire lodi Tor di Valle. Il Campidoglio ha risposto definendosi a sua volta parte danneggiata e chiedendo un risarcimento, a sua volta, da 331 milioni di euro. Parte di questo, per la chiave SEO “lonon si farà“. LEGGI> Laè rassegnata: pronto l’addio al progetto Tor di Valle “Lo...

Advertising

giornalettismo : Il comune di #Roma ha chiesto un risarcimento di 32,7 milioni di euro per i danni d'immagine prodotti dalla ricerca… - _Chiara_Mente_ : @riky7372 Quando si parla senza usare la logica, ma solo sventolando la bandiera della propria curva da stadio, il… - sportli26181512 : #Notizie #PrimoPiano Tamponi per lo stadio? Ipotesi per chi senza terza dose: Come tutta Italia, anche il calcio e… - MarcoZini16 : RT @larisposta_42: Proposizione 1: In Coppa d'Africa potranno accedere allo stadio soltanto i vaccinati. Proposizione 2: In Camerun, sede… - Andre_Borioli : Segnalo che lo stadio del Bilbao, squadra da ottavo/decimo posto, è meglio di tutti quelli della @SerieA messi insi… -