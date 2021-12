Serie B, Balata: “Problemi con la variante Omicron” (Di giovedì 23 dicembre 2021) Così tanti casi da dover posticipare le gare di Natale. La Serie B si arrende momentaneamente al Covid. Saltano le gare previste per il periodo natalizio, saranno recuperate a gennaio. Per ora è meglio prendersi una pausa, ha fatto sapere il presidente della Lega Serie B Mauro Balata. Che ha annunciato: “Abbiamo avuto un problema con la variante Omicron che ha colpito diverse società”. Ha detto Balata a Sky Sport: “Ci siamo confrontati con le società e abbiamo deciso di riprendere il 15 gennaio come da programma, con i recuperi della 18^ giornata il 13?. A preoccupare sono stati casi di Covid segnalati in sette società di Serie B: Ascoli, Pordenone, Monza, Lecce, Pisa, Como, Vicenza e Spal. Per le modifiche al calendario Balata ha fatto sapere: ... Leggi su italiasera (Di giovedì 23 dicembre 2021) Così tanti casi da dover posticipare le gare di Natale. LaB si arrende momentaneamente al Covid. Saltano le gare previste per il periodo natalizio, saranno recuperate a gennaio. Per ora è meglio prendersi una pausa, ha fatto sapere il presidente della LegaB Mauro. Che ha annunciato: “Abbiamo avuto un problema con lache ha colpito diverse società”. Ha dettoa Sky Sport: “Ci siamo confrontati con le società e abbiamo deciso di riprendere il 15 gennaio come da programma, con i recuperi della 18^ giornata il 13?. A preoccupare sono stati casi di Covid segnalati in sette società diB: Ascoli, Pordenone, Monza, Lecce, Pisa, Como, Vicenza e Spal. Per le modifiche al calendarioha fatto sapere: ...

