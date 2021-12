Sarah Ferguson: «Difendo Andrea, ma non lo amo più» (Di giovedì 23 dicembre 2021) Sarah Ferguson, 62 anni, non è più innamorata del principe Andrea. In un’intervista esclusiva al settimanale «Oggi», in edicola da giovedì 23 dicembre, la duchessa di York smentisce le voci di un ritorno di fiamma con l’ex marito — travolto dallo scandalo pedofilia — che ha sposato nel 1986 e dal quale ha divorziato nel Leggi su omgossip.myblog (Di giovedì 23 dicembre 2021), 62 anni, non è più innamorata del principe. In un’intervista esclusiva al settimanale «Oggi», in edicola da giovedì 23 dicembre, la duchessa di York smentisce le voci di un ritorno di fiamma con l’ex marito — travolto dallo scandalo pedofilia — che ha sposato nel 1986 e dal quale ha divorziato nel

Advertising

ParliamoDiNews : sarah ferguson smentisce le voci di un ritorno di fiamma con il principe andrea: `lo difendo, ma...` - Cronache… - _DAGOSPIA_ : SARAH FERGUSON SMENTISCE LE VOCI DI UN RITORNO DI FIAMMA CON IL PRINCIPE ANDREA: 'LO DIFENDO, MA...'… - ModaCorriere : Sarah Ferguson: «Difendo Andrea, ma non lo amo più» - tuttoepolitica : @mikogat Ma come mai questa accoglienza festosa di Sarah Ferguson in Italia,quando non se l’è mai inculata nessuno… - AlexaAdams12 : RT @RaiPortaaPorta: La duchessa di York #SarahFerguson parla di #MeghanMarkle a #PortaAPorta ?? Guarda l'intervista integrale su RaiPlay: ht… -