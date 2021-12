Quirinale | su Draghi apertura da Renzi e M5s Silvio vede Casellati

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Tutti i partiti di maggioranza e di opposizione ad un mese dall'elezione del nuovo presidente della Repubblica lavorano in gran segreto per cercare un accordo comune per il nuovo capo dello Stato Segui su affaritaliani.it

StefanoFeltri : Messaggio chiarissimo di Draghi: il voto sul Quirinale è un voto di fiducia anche sul governo, se la maggioranza si… - MassimGiannini : Ora è ufficiale: #Draghi è il candidato per il #Quirinale. E il governo vada avanti, con questa maggioranza. - borghi_claudio : Ho avvisato @Agenzia_Ansa che esistono le domande retoriche. Se dico 'mi devo buttare dalla finestra?' non voglio b… - ganjamanxxx1 : RT @NatangeloM: il vero sogno di Draghi #draghi #conferenzastampa #quirinale #vignetta #fumetto #memeitaliani #umorismo #satira #humor #n… - FilippoCirolli : #Draghi nonno nelle #istituzioni @berlusconi bisnonno nelle #istituzioni forse meglio uno zio?#Quirinale -

Ma sette anni fa la maggioranza parlamentare fu diversa dalla maggioranza presidenziale: ilfa sempre storia a se'. Io penso chesarebbe un ottimo presidente della Repubblica come ...ROMA " Il"fa storia a sè". Così Matteo Renzi, leader di Italia Viva, in un'intervista al quotidiano La Repubblica spiega di non concordare con il premier Mario, che nella conferenza stampa di ...Il premier ha sempre espresso fiducia nel senso di responsabilità nei confronti dei partiti che sostengono il governo anche se non di rado da posizioni molto diverse e non facilmente all’apparenza com ...«Io sono in campo, la partita è appena cominciata, Draghi deve restare a Palazzo Chigi e vediamo come andrà a finire». Così Silvio Berlusconi è pronto ...