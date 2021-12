Quirinale, Berlusconi: "Io candidato? Decideremo a gennaio" (Di giovedì 23 dicembre 2021) Ogni decisione sull'ipotesi di Silvio Berlusconi candidato al Quirinale verrà presa a gennaio. Lo ha spiegato il leader di Forza Italia al termine del vertice di centrodestra a Villa Grande, ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 23 dicembre 2021) Ogni decisione sull'ipotesi di Silvioalverrà presa a. Lo ha spiegato il leader di Forza Italia al termine del vertice di centrodestra a Villa Grande, ...

Advertising

CarloCalenda : Il cdx continua a portare avanti la candidatura di Berlusconi e a dire che Draghi deve rimanere a Chigi. Ma Draghi… - martaottaviani : E con #Putin che ricorda i rapporti positivi con #Berlusconi spero che la corsa al #Quirinale abbia un candidato in meno - fattoquotidiano : LA BOMBA DEL SOTTOSEGRETARIO | Ciò che sfugge è come sia possibile che i processi che l'ex cavaliere ha in corso (q… - antoniobravetti : Berlusconi al Quirinale? - ilgiornale : L'avversione del Pd e della sinistra, nei confronti del nome di Silvio Berlusconi per il Quirinale ha sempre sullo… -