Napoli, titolare di pescheria ucciso in una tentata rapina (Di venerdì 24 dicembre 2021) Il titolare di una pescheria di Boscoreale nel napoletano è morto nel corso di una tentata rapina. Il 41enne ha reagito e inseguito i rapinatori. Uno di questi, per assicurarsi la fuga, ha esploso alcuni colpi d'arma da fuoco, uno dei quali ha ferito gravemente il negoziante che è morto poco dopo l'arrivo in ospedale. Indagano i carabinieri della compagnia di Torre Annunziata. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

