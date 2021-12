L’ex protagonista di Temptation Island è convolato a nozze: “Per tutta la vita”, annuncio a sorpresa (Di giovedì 23 dicembre 2021) L’ex protagonista di Temptation Island è convolato a nozze: “Per tutta la vita”, arriva l’annuncio a sorpresa! L’ex protagonista del noto reality show è convolato a nozze con la sua bella, la quale aspetta anche suo figlio. Lo sposo è diventato conosciuto al grande pubblico dopo lo scandalo che ha coinvolto lui e la sua L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di giovedì 23 dicembre 2021)di: “Perla”, arriva l’del noto reality show ècon la sua bella, la quale aspetta anche suo figlio. Lo sposo è diventato conosciuto al grande pubblico dopo lo scandalo che ha coinvolto lui e la sua L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

comingsoonit : L'ex star di The Crown #ClaireFoy, ora protagonista della serie #AVeryBritishScandal, ha parlato apertamente del su… - ParliamoDiNews : Beautiful, l`ex protagonista oggi è completamente al verde: finita in rovina - - sportli26181512 : Risplende la stella di Deulofeu. Godin-Gagliolo, difensori da 4: Risplende la stella di Deulofeu. Godin-Gagliolo, d… - noah_noway : @Gaara_sB1tch Storia con la protagonista si basa sul fatto che lui in lei ci vede la ex, e tipo c'è solo uno degli… - sportli26181512 : #Balotelli in gol in #Turchia: vince l'#Adana di #Montella: L'ex attaccante di Inter e Milan protagonista del succe… -

Ultime Notizie dalla rete : L’ex protagonista L'ex protagonista di Temptation Island è convolato a nozze: "Per tutta la vita" SoloGossip.it