Lazio, la Curva Nord contro Acerbi: "Via subito da Roma"

Roma - Quell'esultanza di Francesco Acerbi a zittire i tifosi dopo il gol al Genoa e le parole a caldo nel post - partita non sono piaciute ai tifosi. Il video di scuse postato sui social dal ...

