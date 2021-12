Istat: in Italia occupazione sotto la media Ue anche tra i laureati (Di giovedì 23 dicembre 2021) In Italia il tasso di occupazione resta inferiore alla media europea anche tra i laureati (80,8% tra i 25 e i 64 anni contro l'85,5% dell'Ue) oltre che tra i diplomati (70,5% contro 75,7%). Emerge dal ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 23 dicembre 2021) Inil tasso diresta inferiore allaeuropeatra i(80,8% tra i 25 e i 64 anni contro l'85,5% dell'Ue) oltre che tra i diplomati (70,5% contro 75,7%). Emerge dal ...

Advertising

CGILModena : RT @FilcamsER: Quali sono i dati dell’illegalità nel lavoro in Italia? (Report Istat del 18 ottobre 2021) ?? L’economia non osservata, cioè… - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Istat: in Italia occupazione sotto la media Ue anche tra i laureati #Lavoro - FilcamsER : Quali sono i dati dell’illegalità nel lavoro in Italia? (Report Istat del 18 ottobre 2021) ?? L’economia non osserva… - blogandy2022 : RT @MediasetTgcom24: Istat: in Italia occupazione sotto la media Ue anche tra i laureati #Lavoro - MediasetTgcom24 : Istat: in Italia occupazione sotto la media Ue anche tra i laureati #Lavoro -