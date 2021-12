Il percorso personalizzato (PDP) per alunni stranieri: un esempio per la Secondaria di II grado (Di giovedì 23 dicembre 2021) Il percorso personalizzato (PDP), per gli alunni neo inseriti di recente immigrazione che hanno una conoscenza iniziale o limitata della lingua italiana, è lo strumento idoneo per aiutarli a superare le iniziali difficoltà linguistiche. Deve essere formalizzato – si legge nel P.I. dell’ITES Luigi Einaudi di Verona, diretto, con grande capacità gestionale e operativa, dal dirigente scolastico professoressa Carla Vertuani - dal Consiglio di Classe dopo una prima fase di osservazione e può essere rivisto e corretto. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 23 dicembre 2021) Il(PDP), per glineo inseriti di recente immigrazione che hanno una conoscenza iniziale o limitata della lingua italiana, è lo strumento idoneo per aiutarli a superare le iniziali difficoltà linguistiche. Deve essere formalizzato – si legge nel P.I. dell’ITES Luigi Einaudi di Verona, diretto, con grande capacità gestionale e operativa, dal dirigente scolastico professoressa Carla Vertuani - dal Consiglio di Classe dopo una prima fase di osservazione e può essere rivisto e corretto. L'articolo .

Advertising

ProDocente : Il percorso personalizzato (PDP) per alunni stranieri: un esempio per la Secondaria di II grado - orizzontescuola : Il percorso personalizzato (PDP) per alunni stranieri: un esempio per la Secondaria di II grado - sportli26181512 : MN - Milanello, oggi lavoro personalizzato sul campo per Calabria e Rebic: Prosegue a Milanello il percorso di recu… - roma_yoga : Ritrova la grinta e la sicurezza in te stessa/o. Contatta via WhatsApp il 3339723733 troverai un esperto che ti aiu… - TnSviluppo : ?? ?? #MechIndustryAcademy è la nuova academy trentina che, attraverso un percorso teorico pratico e personalizzato,… -