I partiti inchiodano Draghi dov’è. "Maggioranza a pezzi senza di lui"

(Di giovedì 23 dicembre 2021) L'apertura del premier agita le forze politiche. Salvini: "È l'unico che ha l'autorevolezza per tenerci insieme" di ETTORE MARIA COLOMBO Articolo: conferenza stampa di fine anno. "Governo ...

Advertising

g_zerbato : RT @Ambrakey1: @LVDA_Acid Penso sia uno dei motivi, forse il principale. ORA i partiti stanno subendo Draghi, decide solo lui, e non potend… - LVDA_Acid : RT @Ambrakey1: @LVDA_Acid Penso sia uno dei motivi, forse il principale. ORA i partiti stanno subendo Draghi, decide solo lui, e non potend… - Ambrakey1 : @LVDA_Acid Penso sia uno dei motivi, forse il principale. ORA i partiti stanno subendo Draghi, decide solo lui, e n… -

Ultime Notizie dalla rete : partiti inchiodano

QUOTIDIANO NAZIONALE

L'apertura del premier agita le forze politiche. Salvini: "È l'unico che ha l'autorevolezza per tenerci insieme" di ETTORE MARIA COLOMBO Articolo Draghi: conferenza stampa di fine anno. "Governo ...RAPPORTO CENSIS/ Più poveri e senza futuro: i numeri chel'Italia TP ha poi chiesto agli ... LE INTENZIONI DI VOTO Passiamo adesso ai sondaggi politici sue governo, partendo dal ...L’apertura del premier agita le forze politiche. Salvini: "È l’unico che ha l’autorevolezza per tenerci insieme" ...L’apertura di Draghi agita le forze politiche. Salvini: "È l’unico che ha l’autorevolezza per tenerci insieme" ...