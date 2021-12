I concerti di Tiziano Ferro nel 2023: conferme, modifiche e una data annullata (Di giovedì 23 dicembre 2021) Sono stati annunciati i concerti di Tiziano Ferro nel 2023, in recupero della tournée precedentemente annunciata. Tiziano Ferro si sarebbe dovuto infatti esibire negli stadi nel 2020. Il tour è stato poi posticipato al 2021 e infine annullato per essere recuperato nel 2023. Tutti i concerti del tour di Tiziano Ferro verranno recuperati nel 2023 ma c’è una sola eccezione: la data di Cagliari, come precedentemente comunicato, non potrà essere recuperata. Il concerto a Cagliari è quindi costretto all’annullamento. Una la modifica al calendario. Per quanto riguarda la Sicilia, lo spettacolo di Tiziano Ferro si terrà ma viene spostato ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 23 dicembre 2021) Sono stati annunciati idinel, in recupero della tournée precedentemente annunciata.si sarebbe dovuto infatti esibire negli stadi nel 2020. Il tour è stato poi posticipato al 2021 e infine annullato per essere recuperato nel. Tutti idel tour diverranno recuperati nelma c’è una sola eccezione: ladi Cagliari, come precedentemente comunicato, non potrà essere recuperata. Il concerto a Cagliari è quindi costretto all’annullamento. Una la modifica al calendario. Per quanto riguarda la Sicilia, lo spettacolo disi terrà ma viene spostato ...

