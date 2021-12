Gli ultimi studi sulla variante Omicron ci danno buone speranze (Di giovedì 23 dicembre 2021) E’ in arrivo in Italia il super picco della variante Omicron: la nuova mutazione del Covid che in altri paesi come Sud Africa e Gran Bretagna sta sostituendo la Delta. In molti si domandano e vorrebbero sapere se è più o meno pericolosa delle precedenti. Secondo L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 23 dicembre 2021) E’ in arrivo in Italia il super picco della: la nuova mutazione del Covid che in altri paesi come Sud Africa e Gran Bretagna sta sostituendo la Delta. In molti si domandano e vorrebbero sapere se è più o meno pericolosa delle precedenti. Secondo L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

GiuseppeConteIT : Ci siamo battuti senza risparmio e lo abbiamo ottenuto: eliminati gli ultimi paletti Isee alla proroga del… - riotta : Le autorità cinesi fanno abbattere all'università di #HongKong La colonna della Vergogna, monumento in memoria dell… - SerieA : Girone d’andata chiuso ?? Gli ultimi risultati al giro di boa della #SerieATIM?? ?? #WeAreCalcio - AgostinoZen : RT @riotta: Le autorità cinesi fanno abbattere all'università di #HongKong La colonna della Vergogna, monumento in memoria delle vittime de… - facio75 : RT @riotta: Le autorità cinesi fanno abbattere all'università di #HongKong La colonna della Vergogna, monumento in memoria delle vittime de… -