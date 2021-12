Genitori escono di casa, bimbo di due anni muore congelato (Di giovedì 23 dicembre 2021) Un bambino di soli due anni è morto a Vorderweissenbach, piccolo comune austriaco nel distretto di Urfahr-Umgebung, in circostanze ancora da chiarire. Secondo le prime informazioni (ma sul caso dovranno fare luce le indagini), i Genitori del... Leggi su europa.today (Di giovedì 23 dicembre 2021) Un bambino di soli dueè morto a Vorderweissenbach, piccolo comune austriaco nel distretto di Urfahr-Umgebung, in circostanze ancora da chiarire. Secondo le prime informazioni (ma sul caso dovranno fare luce le indagini), idel...

Advertising

LaStampa : Tragedia in Austria: i genitori escono di casa, il figlio di due anni muore congelato - LaStampa : Tragedia in Austria: i genitori escono di casa, il figlio di due anni muore congelato - Fusillide : RT @riccardomonet: Tragedia in Austria: i genitori escono di casa, il figlio di due anni muore congelato - il_piccolo : Tragedia in Austria: i genitori escono di casa, il figlio di due anni muore congelato - riccardomonet : Tragedia in Austria: i genitori escono di casa, il figlio di due anni muore congelato -