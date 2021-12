Draghi | Raggiunti 51 obiettivi del Pnrr a fine anno | attesi 24 | 1 miliardi di euro  

(Di giovedì 23 dicembre 2021) AGI - "L'Italia rispetta l'impegno a conseguire tutti i primi 51" del"entro ladi quest', per presentare la domanda di pagamento della prima rata di rimborso, pari a 24,1di". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario, al tavolo sullo stato di attuazione del, secondo quanto riferito da palazzo Chigi. La realizzazione delè "il risultato di un lavoro collettivo - ha scritto il presidente del Consiglio- che ha visto impegnati il Governo e le strutture operative a tutti i livelli. Il Parlamento ha dato un contributo essenziale al conseguimento di questie ha dimostrato notevole sensibilita' nell'approvare in modo tempestivo ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Bozza Pnrr: nel 2022 da centrare 102 obiettivi per 40 miliardi #ANSA - lorypil66 : RT @Elle10_elle: Draghi: raggiunti tutti gli obiettivi. - Record negativo nascite - Azzeramento turisti stranieri - Distruzione fatturati h… - Rosskitty77 : RT @Elle10_elle: Draghi: raggiunti tutti gli obiettivi. - Record negativo nascite - Azzeramento turisti stranieri - Distruzione fatturati h… - ValentinaMia16 : RT @Elle10_elle: Draghi: raggiunti tutti gli obiettivi. - Record negativo nascite - Azzeramento turisti stranieri - Distruzione fatturati h… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Bozza Pnrr: nel 2022 da centrare 102 obiettivi per 40 miliardi #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Draghi Raggiunti

... pari a 24,1 miliardi di euro" ricordanella premessa alla relazione al Parlamento. Ma, ha ... Nel dettaglio andranno47 obiettivi nei primi sei mesi dell'anno e 55 nella seconda parte ...: '51 obiettivi per prima rata 24,1 miliardi' - "L'Italia rispetta l'impegno a conseguire tutti i primi 51 obiettivi entro la fine di quest'anno, per presentare la domanda di ...Nella bozza del decreto milleproroghe il governo Draghi mette mano alle nomine dei vertici dei Servizi, Dis, Aisi ed Aise ...Questa è una delle misure che sono emerse durante la cabina di regia, divieto anche di feste all'aperto fino al 31/1 che prevedano assembramenti e obbligo di mascherina anche nelle aree aperte in pres ...