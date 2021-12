Covid Israele oggi, 1.400 contagi: nuovo record da oltre due mesi (Di giovedì 23 dicembre 2021) Israele segnala 1.400 nuovi casi confermati di Covid-19 nelle ultime 24 ore su circa 98.500 test effettuati. E’, sottolinea Ynet, il dato più preoccupante da oltre due mesi. L’indice R è a 1,34 e sono 9.591 i casi attivi. I pazienti Covid ricoverati sono 124, 83 in condizioni “gravi”. Tra questi casi, secondo Ynet, 70 persone non sono vaccinate contro il Covid-19, cinque hanno ricevuto due dosi di vaccino e le altre otto anche il ‘booster’. Dall’inizio della pandemia Israele ha segnalato 8.239 decessi. Intanto Israele sarà il primo paese al mondo a somministrare la quarta dose del vaccino anti-Covid. Ciò sarà possibile a quattro mesi di distanza dalla terza. Si inizierà la settimana prossima per gli over 60, senza ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 23 dicembre 2021)segnala 1.400 nuovi casi confermati di-19 nelle ultime 24 ore su circa 98.500 test effettuati. E’, sottolinea Ynet, il dato più preoccupante dadue. L’indice R è a 1,34 e sono 9.591 i casi attivi. I pazientiricoverati sono 124, 83 in condizioni “gravi”. Tra questi casi, secondo Ynet, 70 persone non sono vaccinate contro il-19, cinque hanno ricevuto due dosi di vaccino e le altre otto anche il ‘booster’. Dall’inizio della pandemiaha segnalato 8.239 decessi. Intantosarà il primo paese al mondo a somministrare la quarta dose del vaccino anti-. Ciò sarà possibile a quattrodi distanza dalla terza. Si inizierà la settimana prossima per gli over 60, senza ...

Advertising

Corriere : Israele al via con le quarte dosi per over 60 e operatori sanitari - MediasetTgcom24 : Covid, in Israele esperti raccomandano quarta dose per over 60 e operatori sanitari #quartadose… - Adnkronos : Vaccino #Covid, Crisanti: 'Israele fa #quartadose? Preoccupante'. - Adnkronos : #Covid #Israele, record contagi da oltre due mesi. #Quartadose dalla settimana prossima. - RobMacCready : RT @Fedoraquattroc2: Fiume Umano contro greenpass o consimili in Germania Notizie dal mondo non sui main streams -