Covid: Codacons, esposto su tamponi in farmacia, 'ricarico del 328%' (Di giovedì 23 dicembre 2021) Roma, 23 dic.(Adnkronos Salute)()() - Il “business” dei tamponi finisce al vaglio di 104 Procure della Repubblica di tutta Italia. Lo segnala il Codacons che presenta oggi un esposto alle magistrature locali "denunciando il danno economico subito dai consumatori che in questi giorni stanno prendendo d'assalto le farmacie per sottoporsi ai test anti-Covid in vista delle feste di Natale". In questo periodo circa 1 milione di italiani al giorno si stanno sottoponendo al tampone in modo da poter trascorrere serenamente le festività con amici e parenti, spiega il Codacons indicando "una situazione che determina un costo pari a circa 15 milioni di euro al giorno per i consumatori, e incrementa gli introiti delle farmacie che guadagnano grazie all'emergenza in atto". In base ai calcoli del ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 dicembre 2021) Roma, 23 dic.(Adnkronos Salute)()() - Il “business” deifinisce al vaglio di 104 Procure della Repubblica di tutta Italia. Lo segnala ilche presenta oggi unalle magistrature locali "denunciando il danno economico subito dai consumatori che in questi giorni stanno prendendo d'assalto le farmacie per sottoporsi ai test anti-in vista delle feste di Natale". In questo periodo circa 1 milione di italiani al giorno si stanno sottoponendo al tampone in modo da poter trascorrere serenamente le festività con amici e parenti, spiega ilindicando "una situazione che determina un costo pari a circa 15 milioni di euro al giorno per i consumatori, e incrementa gli introiti delle farmacie che guadagnano grazie all'emergenza in atto". In base ai calcoli del ...

Advertising

AgenziaOpinione : CODACONS * COVID: « CONTRO IL BUSINESS DEI TAMPONI ESPOSTO A 104 PROCURE DELLA REPUBBLICA DI TUTTA ITALIA, COSTA AI… - ColdirettiLazio : RT @gplanet_news: @coldiretti , a Natale per 4,8 mln di poveri per Covid niente cenone - gplanet_news : @coldiretti , a Natale per 4,8 mln di poveri per Covid niente cenone - zazoomblog : Covid: Codacons farmacie prese dassalto per tamponi ed enormi disagi per cittadini - #Covid: #Codacons #farmacie… - TV7Benevento : Covid: Codacons, 'farmacie prese d'assalto per tamponi ed enormi disagi per cittadini'... -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Codacons COVID, 'ECCO IL BUSINESS DEI TAMPONI': ESPOSTO PER RICARICO FARMACIE DEL 328 PER CENTO Lo segnala il Codacons che presenta oggi un esposto alle magistrature locali 'denunciando il danno ...che in questi giorni stanno prendendo d'assalto le farmacie per sottoporsi ai test anti - Covid in ...

Tamponi in farmacia e lunghe code, la denuncia del Codacons ...cittadini Tamponi anti covid e farmacie prese d'assalto in tutta Italia con l'avvicinarsi delle festività natalizie e conseguenti "enormi disagi" per le lunghe file. Questa la denuncia del Codacons, ...

Covid codacons.it Covid: Codacons, esposto su tamponi in farmacia, 'ricarico del 328%' Roma, 23 dic.(Adnkronos Salute)()() - Il “business” dei tamponi finisce al vaglio di 104 Procure della Repubblica di tutta Italia. Lo segnala il Codacons che pr ...

COVID, “ECCO IL BUSINESS DEI TAMPONI”: ESPOSTO PER RICARICO FARMACIE DEL 328 PER CENTO ROMA – Il ”business” dei tamponi finisce al vaglio di 104 Procure della Repubblica di tutta Italia. Lo segnala il Codacons che presenta oggi un esposto alle magistrature locali “denunciando il danno e ...

Lo segnala ilche presenta oggi un esposto alle magistrature locali 'denunciando il danno ...che in questi giorni stanno prendendo d'assalto le farmacie per sottoporsi ai test anti -in ......cittadini Tamponi antie farmacie prese d'assalto in tutta Italia con l'avvicinarsi delle festività natalizie e conseguenti "enormi disagi" per le lunghe file. Questa la denuncia del, ...Roma, 23 dic.(Adnkronos Salute)()() - Il “business” dei tamponi finisce al vaglio di 104 Procure della Repubblica di tutta Italia. Lo segnala il Codacons che pr ...ROMA – Il ”business” dei tamponi finisce al vaglio di 104 Procure della Repubblica di tutta Italia. Lo segnala il Codacons che presenta oggi un esposto alle magistrature locali “denunciando il danno e ...