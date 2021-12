Colpo Barcellona: arriva Ferran Torres dal City (Di giovedì 23 dicembre 2021) A pochi giorni dall’inizio ufficiale, il calciomercato invernale fa registrare il Colpo Barcellona che si assicura dal Manchester City, Ferran Torres, per una cifra record pari a 55 milioni più 10 di bonus. L’ attaccante spagnolo, classe’ 2000, è atteso domani in Catalogna per visite mediche e firma sul contratto fino al 2026. Colpo Barcellona: Ferran Torres erede di Aguero? Il Barcellona cercava un sostituto di Aguero, ritiratosi pochi giorni fa a causa dei noti problemi cardiaci, e lo ha trovato nell’attaccante spagnolo considerato un prospetto di livello assoluto, sebbene non abbia trovato spazio nel Manchester City di Guardiola. Decisiva è stata però la volontà del giocatore che desiderava ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 23 dicembre 2021) A pochi giorni dall’inizio ufficiale, il calciomercato invernale fa registrare ilche si assicura dal Manchester, per una cifra record pari a 55 milioni più 10 di bonus. L’ attaccante spagnolo, classe’ 2000, è atteso domani in Catalogna per visite mediche e firma sul contratto fino al 2026.erede di Aguero? Ilcercava un sostituto di Aguero, ritiratosi pochi giorni fa a causa dei noti problemi cardiaci, e lo ha trovato nell’attaccante spagnolo considerato un prospetto di livello assoluto, sebbene non abbia trovato spazio nel Manchesterdi Guardiola. Decisiva è stata però la volontà del giocatore che desiderava ...

Advertising

infoitsport : Colpo Barcellona: arriva Ferran Torres dal City, domani visite e firma - infoitsport : Colpo Barcellona, preso Ferran Torres dal City! Domani le visite mediche, cifre e dettagli - infoitsport : “È fatta…”: incredibile Barcellona, ecco il super colpo per Xavi - infoitsport : Barcellona, colpo Ferran Torres: fatta per l’ex obiettivo della Juve - gilnar76 : Barcellona, colpo Ferran Torres: fatta per l’ex obiettivo della Juve #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead… -