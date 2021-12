Amici 21, Christian Stefanelli scomparso dalle puntate: ecco perché (Di giovedì 23 dicembre 2021) TRE ALLIEVI SCOMPARSI dalle puntate DEL DAYTIME: COSA GLI È ACCADUTO? IL PUBBLICO VUOLE SAPERE LA VERITÀ Il 22 dicembre è andata in onda su Canale 5 l’ultima puntata di quest’anno di Amici 21. Il pubblico però, non si spiega perché non appaiano più alcuni allievi, ossia i due ballerini di Raimondo Todaro, Christian Stefanelli e Mattia Zenzola, nonché Crytical, cantante new entry di Anna Pettinelli. LEGGI ANCHE Amici 21, una triste notizia per il ballerino Christian Stefanelli Dal lunedì al venerdì, va in onda su Canale 5 la striscia pomeridiana del talent, che raccoglie i momenti più salenti della quotidianità della classe. Nelle ultime settimane però, è stata molto lampante l’assenza di tre allievi della scuola, ossia ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 23 dicembre 2021) TRE ALLIEVI SCOMPARSIDEL DAYTIME: COSA GLI È ACCADUTO? IL PUBBLICO VUOLE SAPERE LA VERITÀ Il 22 dicembre è andata in onda su Canale 5 l’ultima puntata di quest’anno di21. Il pubblico però, non si spieganon appaiano più alcuni allievi, ossia i due ballerini di Raimondo Todaro,e Mattia Zenzola, nonché Crytical, cantante new entry di Anna Pettinelli. LEGGI ANCHE21, una triste notizia per il ballerinoDal lunedì al venerdì, va in onda su Canale 5 la striscia pomeridiana del talent, che raccoglie i momenti più salenti della quotidianità della classe. Nelle ultime settimane però, è stata molto lampante l’assenza di tre allievi della scuola, ossia ...

Advertising

361_magazine : Si è interrotta la messa in onda di Amici 21 per la consueta pausa natalizia. Il pubblico però, ha qualche dubbio i… - forzadestra : RT @eugenio_zoffili: Tanta felicità per il nostro Governatore Christian Solinas e la sua First ?? Magda oggi sposi ?? Auguri di cuore Amici,… - eugenio_zoffili : Tanta felicità per il nostro Governatore Christian Solinas e la sua First ?? Magda oggi sposi ?? Auguri di cuore Ami… - amici_rumors : Il ballerino Spillo in alcuni tweet ha espresso il suo parere negativo riguardo all'allievo di amici Christian. Non… - fioridizuccaa : siccome non avevo una minchia da fare mi sono recuperata i daytime di Amici che mi mancavano e ho due domande: 1. c… -