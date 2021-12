Alex Belli manda una lettera ai vipponi nella casa del Grande Fratello Vip

Advertising

mattino5 : #GFVIP, Soleil e Alex Belli: questa sera l'attore è pronto a rientrare nella casa per un confronto ?? #Mattino5 - Mariaenza15 : RT @mayaparanoia: Alex Belli esci da questo corpo ?????? #gfvip #solex - chiaram34733971 : @BELLIPRODUCTION @GrandeFratello Alex e sole insieme un ultima volta e magari escono insieme questo sarebbe un buon inizio anno . Ciao belli - blogtivvu : L’ex marito di Delia Duran vuota il sacco: “Ecco come ha conosciuto Alex Belli e cosa faceva quando era sposata con… - TeresaRusso54 : RT @AleAleeeeee: Dopo questa giornata deprimente tra Katia che rompe le palle e plastic man io dico solo ridateci Alex Belli !!! @BELLIPRO… -

Ultime Notizie dalla rete : Alex Belli

La relazione trae Delia Duran ha animato la prima parte della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Tra dichiarazioni d'amore, scenate di gelosia e finte paparazzate, la coppia di attori ha appassionato ...GF Vip 2021:e la mamma di Soleil Sorge contro Alessandro Basciano L'ex tronista di 'Uomini e Donne' e la principessa etiope si sono ritrovate in sauna per un confronto faccia a faccia. ...L’ex marito di Delia Duran vuota il sacco: “Ecco come ha conosciuto Alex Belli e cosa faceva quando era ancora sposata con me...".Alex Belli ha fatto recapitare ai suoi amici nella casa del Gf vip un regalo per le feste, provocando la reazione di Soleil Sorge.