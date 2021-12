Affondo Draghi/Macron sulle regole Ue: "Giù i debiti, ma non con tasse o tagli di spesa" (Di giovedì 23 dicembre 2021) “Già prima della pandemia, le regole di bilancio dell’Ue andavano riformate. Sono troppo opache ed eccessivamente complesse. Hanno limitato il campo d’azione dei Governi durante le crisi e sovraccaricato di responsabilità la politica monetaria”. È quanto scrivono il presidente del Consiglio italiano Mario Draghi ed il presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron in un editoriale che firmano insieme sul Financial Times, nel quale insistono sulla necessità di “una strategia di crescita dell’Ue per il prossimo decennio e e dobbiamo essere pronti ad attuarla attraverso investimenti comuni, regole più adatte e un miglior coordinamento, non solo durante le crisi”. Secondo Draghi e Macron le regole di bilancio dell’Ue devono essere riformate se vogliamo garantire la ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 23 dicembre 2021) “Già prima della pandemia, ledi bilancio dell’Ue andavano riformate. Sono troppo opache ed eccessivamente complesse. Hanno limitato il campo d’azione dei Governi durante le crisi e sovraccaricato di responsabilità la politica monetaria”. È quanto scrivono il presidente del Consiglio italiano Marioed il presidente della Repubblica francese Emmanuelin un editoriale che firmano insieme sul Financial Times, nel quale insistono sulla necessità di “una strategia di crescita dell’Ue per il prossimo decennio e e dobbiamo essere pronti ad attuarla attraverso investimenti comuni,più adatte e un miglior coordinamento, non solo durante le crisi”. Secondoledi bilancio dell’Ue devono essere riformate se vogliamo garantire la ...

Advertising

zazoomblog : Affondo Draghi-Macron sulle regole Ue: Giù i debiti ma non con tasse o tagli di spesa - #Affondo #Draghi-Macron… - HuffPostItalia : Affondo Draghi/Macron sulle regole Ue: 'Giù i debiti, ma non con tasse o tagli di spesa' - juseppemazzei : Draghi pronto anche per il Quirinale. Ma teme divisioni nella maggioranza. Lega e FI: stia al governo. Affondo di M… - infoitinterno : Covid, l'affondo del prof. Crisanti: 'Avrei chiesto a Draghi che fine ha fatto l'immunità di gregge. Il green pass… - laDiscussioneQ : Draghi pronto anche per il Quirinale. Ma teme divisioni nella maggioranza. Lega e FI: stia al governo. Affondo di M… -