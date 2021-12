Addio a Joan Didion, la scrittrice americana morta a 87 anni: fu pioniera del New Journalism (Di giovedì 23 dicembre 2021) Addio a Joan Didion, scrittrice, giornalista e sceneggiatrice statunitense. Era tra le maggiori autrici contemporanee, da tempo candidata al Premio Nobel della Letteratura, pioniera del New Journalism. Didion è morta oggi all’età di 87 anni nella sua casa di Manhattan, a New York, per le complicazioni del morbo di Parkinson. “Didion era una delle scrittrici più incisive e astute osservatrici degli Stati Uniti. Le sue opere di narrativa e i suoi memoir hanno ricevuto numerosi riconoscimenti e sono considerate classici moderni”, ha detto il suo editore Penguin Random House in un comunicato annunciando la scomparsa. Didion ha scritto per le più importanti testate americane, anche come corrispondente ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 dicembre 2021), giornalista e sceneggiatrice statunitense. Era tra le maggiori autrici contemporanee, da tempo candidata al Premio Nobel della Letteratura,del Newoggi all’età di 87nella sua casa di Manhattan, a New York, per le complicazioni del morbo di Parkinson. “era una delle scrittrici più incisive e astute osservatrici degli Stati Uniti. Le sue opere di narrativa e i suoi memoir hanno ricevuto numerosi riconoscimenti e sono considerate classici moderni”, ha detto il suo editore Penguin Random House in un comunicato annunciando la scomparsa.ha scritto per le più importanti testate americane, anche come corrispondente ...

