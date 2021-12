Ue: Draghi, 'Italia farà sentire propria voce, trovare consenso su regole ragionevoli' (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Roma, 22 dic. (Adnkronos) - "La mia visione critica delle regole del Patto di stabilità come erano prima è nota e le ragioni anche. Oggi è cambiato molto il quadro internazionale ed europeo, la visione critica trova un consenso quasi generale, l'Italia è in una buona posizione per far sentire la propria voce". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nella conferenza stampa di fine anno. "La discussione con la Commissione -ha aggiunto il premier- è appena iniziata, durerà nel corso del '22, è importante che si possa arrivare ad un nuovo consenso su questo. Le regole fiscali servono ma occorre che siano regole ragionevoli non dannose come quelle che avevamo prima ed è importante che a ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Roma, 22 dic. (Adnkronos) - "La mia visione critica delledel Patto di stabilità come erano prima è nota e le ragioni anche. Oggi è cambiato molto il quadro internazionale ed europeo, la visione critica trova unquasi generale, l'è in una buona posizione per farla". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Mario, nella conferenza stampa di fine anno. "La discussione con la Commissione -ha aggiunto il premier- è appena iniziata, durerà nel corso del '22, è importante che si possa arrivare ad un nuovosu questo. Lefiscali servono ma occorre che sianonon dannose come quelle che avevamo prima ed è importante che a ...

