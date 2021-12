Questo è il centro abitato più alto del mondo: si trova più su del Monte Bianco (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Quando si pensa a vette altissime, la mente corre subito al Nepal e alla catena dell’Himalaya; ma il centro abitato più alto del mondo non si trova qui. Dobbiamo spostarci in Perù sulla catena delle Ande dove a 5100 metri di altitudine si trova La Rinconada. LEGGI ANCHE: — Il giardino botanico più alto d’Europa: a quale altitudine si trovano i 900 esemplari di piante delle Alpi 30 mila le persone (dati aggiornati al 2019) che abitano in Questo paese sul fianco occidentale di una diramazione del ghiacciaio Ananea Grande. La temperatura media annuale è di 1,3°C e si può arrivare con facilità a -20°C durante l’inverno. Per raggiungere La Rinconada, c’è solo una strada di montagna che spesso è resa scivolosa proprio dalla presenza ... Leggi su funweek (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Quando si pensa a vette altissime, la mente corre subito al Nepal e alla catena dell’Himalaya; ma ilpiùdelnon siqui. Dobbiamo spostarci in Perù sulla catena delle Ande dove a 5100 metri di altitudine siLa Rinconada. LEGGI ANCHE: — Il giardino botanico piùd’Europa: a quale altitudine sino i 900 esemplari di piante delle Alpi 30 mila le persone (dati aggiornati al 2019) che abitano inpaese sul fianco occidentale di una diramazione del ghiacciaio Ananea Grande. La temperatura media annuale è di 1,3°C e si può arrivare con facilità a -20°C durante l’inverno. Per raggiungere La Rinconada, c’è solo una strada di montagna che spesso è resa scivolosa proprio dalla presenza ...

