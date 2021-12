PSG | infortunio Neymar | ecco gli aggiornamenti!

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Non arrivano buone notizia dalla Francia per quanto riguarda il rientro di. L’attaccante infortunatosi nel match di campionato contro il Saint Etienne, ha subito una brutta distorsione alla caviglia sinistra con interessamento dei legamenti.Paris Saint-GermainInsomma, il 2021 ha riservato all’attaccante verdeoro un’uscita anticipata dal campo. Probabilmente non sarà a disposizione di Pochettino nemmeno per la prima parte del 2022,il comunicato del Psg: ”Si prevede un’indisponibilità del giocatore di 6-8 settimane” La sua presenza è a rischio anche per l’andata degli ottavi di Champions League contro il Real Madrid in programma il 15 febbraio al Parco dei Principi. Ilaria Pacilio