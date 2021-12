Pnrr: Draghi, 'raggiunti tutti i 51 obiettivi' (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Roma, 22 dic. (Adnkronos) - "Oggi posso dirvi che abbiano raggiunto tutti i 51 obiettivi" del Pnrr "che avevamo concordato con la Commissione" ed "è in discussione in Commissione l'accordo operativo". Governo, Regioni ed Enti locali "si muovono con determinazione e con forza, il processo è lungo e complesso, ma nello stesso tempo non c'è ragione di temere che si possa fare bene anche in futuro". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nella conferenza stampa di fine anno. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Roma, 22 dic. (Adnkronos) - "Oggi posso dirvi che abbiano raggiuntoi 51" del"che avevamo concordato con la Commissione" ed "è in discussione in Commissione l'accordo operativo". Governo, Regioni ed Enti locali "si muovono con determinazione e con forza, il processo è lungo e complesso, ma nello stesso tempo non c'è ragione di temere che si possa fare bene anche in futuro". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Mario, nella conferenza stampa di fine anno.

