Oltre 36mila casi in 24 ore | e altre 146 vittime; aumentano anche i ricoveri

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Nelle ultime 24 ore sono stati trovati in Italia 36.293di Covid - 19, e 146. Sono 402.729 gli attualmente positivi, 18.585 in più rispetto a ieri. Dall'inizio della pandemia i...

IlGiunco.net

Tra i vaccinati l'88% ha completato il ciclo vaccinale con 2 dosi da4 mesi e non ha eseguito la dose booster raccomandata. È quanto emerge dal report degli ospedali sentinella della ...ROMA - Ancora un nuovo balzo dei contagi in Italia da Covid - 19. Secondo gli ultimi dati del ministero della Salute, il numero dei positivi oggi tocca quota 36.293, nonostante un numero inferiore di ...La corte d’assise di Palermo presieduta dal giudice Vincenzo Terranova ha condannato Giuseppe Sunseri a 10 anni di reclusione accusato dell’omicidio del nonno avvenuto a Trabia nel giugno del 2020. [… ...I lavori per far saltare il "tappo" sulla circonvallazione che c'è all'altezza di Lidl, in direzione Trapani, dovrebbero "iniziare entro la fine di gennaio". A sbilanciarsi è il deputato ...