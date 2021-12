“Nonno a 52 anni”. Pier Silvio Berlusconi, festa in famiglia: è nato il suo primo nipote (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Negli anni, attraverso le foto rubate dai paparazzi, hanno dimostrato di essere una coppia proprio speciale. Pier Silvio Berlusconi, secondogenito del Cavaliere, attualmente è legato alla sua Silvia Toffanin con la quale ha due bellissimi figli: Lorenzo Mattia (2010) e Sofia Valentina (2015). Molto prima però ha avuto Lucrezia Vittoria, era il 1990 e lui aveva, solo 21 anni. Quest’ultima è anche un’amica e confidente per lui e, adesso, l’ha reso Nonno. Si tratta della sua prima figlia, venuta al mondo durante la relazione con l’ex modella Emanuela Mussida. Il loro rapporto, come anticipato, è unico grazie alla poca differenza d’età. Si può dire che Pier Silvio Berlusconi, oltre ad averla cresciuta, sia cresciuto a sua volta con ... Leggi su tuttivip (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Negli, attraverso le foto rubate dai paparazzi, hanno dimostrato di essere una coppia proprio speciale., secondogenito del Cavaliere, attualmente è legato alla sua Silvia Toffanin con la quale ha due bellissimi figli: Lorenzo Mattia (2010) e Sofia Valentina (2015). Molto prima però ha avuto Lucrezia Vittoria, era il 1990 e lui aveva, solo 21. Quest’ultima è anche un’amica e confidente per lui e, adesso, l’ha reso. Si tratta della sua prima figlia, venuta al mondo durante la relazione con l’ex modella Emanuela Mussida. Il loro rapporto, come anticipato, è unico grazie alla poca differenza d’età. Si può dire che, oltre ad averla cresciuta, sia cresciuto a sua volta con ...

