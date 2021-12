Mercoledì 22 dicembre: in Fvg 937 nuovi contagi e 12 decessi (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Oggi in Friuli Venezia Giulia su 9.835 tamponi molecolari sono stati rilevati 789 nuovi contagi, con una percentuale di positività dell’8,02%. Sono inoltre 21.247 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 148 casi (0,70%). Si conferma essere la prima fascia di contagio quella degli under 19 con il 23,69% dei nuovi positivi, a seguire la 40-49 anni con il 18,14%, quella 50-59 anni con il 15,69% e la 30-39 con l’11,74%. Nella giornata odierna si registrano i decessi di 12 persone: una donna di 95 anni di Pordenone (deceduta in una Rsa), una donna di 94 anni di Trieste (deceduta in ospedale), un uomo di 92 anni di Trieste (deceduto in ospedale), una donna di 91 anni di Pordenone (deceduta in una Rsa), un uomo di 89 anni di san Giorgio di Nogaro (deceduto in ospedale), un uomo ... Leggi su udine20 (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Oggi in Friuli Venezia Giulia su 9.835 tamponi molecolari sono stati rilevati 789, con una percentuale di positività dell’8,02%. Sono inoltre 21.247 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 148 casi (0,70%). Si conferma essere la prima fascia dio quella degli under 19 con il 23,69% deipositivi, a seguire la 40-49 anni con il 18,14%, quella 50-59 anni con il 15,69% e la 30-39 con l’11,74%. Nella giornata odierna si registrano idi 12 persone: una donna di 95 anni di Pordenone (deceduta in una Rsa), una donna di 94 anni di Trieste (deceduta in ospedale), un uomo di 92 anni di Trieste (deceduto in ospedale), una donna di 91 anni di Pordenone (deceduta in una Rsa), un uomo di 89 anni di san Giorgio di Nogaro (deceduto in ospedale), un uomo ...

Advertising

USCatanzaro1929 : ?? | MATCHDAY ?? @virtusfranca_c ?? 20ª giornata ?? Serie C - Girone C ?? Stadio “Nuovarredo Arena” ?? Mercoledì 22 D… - marcotravaglio : Pensi di sapere tutto su attualità e informazione? Da mercoledì 22 dicembre, mettiti alla prova con… - FerdiGiugliano : La conferenza stampa di fine anno del Presidente del Consiglio, Mario Draghi, si svolgerà a Roma mercoledì 22 dicem… - PatrizZia_AaA : RT @Alexandra_Voice: DISAGIATI SPARGIAMO IL VERBO MERCOLEDÌ 29 DICEMBRE #ChilhavistoAwards 2021 #chilhavisto - forte_maris : RT @MusicTvOfficial: #GuessMyAge, il game show condotto da @Max_Giusti, sbarca in prima serata con una nuova formula a squadre, mercoledì 2… -