Libia | ufficiale il rinvio delle elezioni | la Commissione propone la data del 24 gennaio Il premier Dbeibah torna in carica

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Era ormai inevitabile, dopo gli annunci sull’alto numero di candidati non ancora analizzati, ma oggi è diventatoilinfissate inizialmente per il 24 dicembre. A rendere noto lo spostamento di un voto considerato fondamentale per il futuro di un Paese martoriato da dieci anni di guerra civile e instabilità politica è stata proprio l’Altanazionale per leche adesso attende di conoscere la nuova proposta diche dovrà arrivare dalla Camera dei Rappresentanti, anche se laha ipotizzato la proroga di un mesevalutazioni sui nomi dei candidati, portando ladella chiamata alle urne al 24...

'Il minimo che si può dire è che la fragile stabilità istituita ina febbraio, con l'avvento ... nient'altro che un modo nonper posticipare il voto e per far capire che a oggi non c'è ...Un numeroper ora è difficile da compilare poiché alcune zone del mondo sono complicate ...l'Europa cercando una seconda possibilità per le nostre vite e quindi siamo arrivati in. Qui ...Mancava solo il crisma dell’ufficialità. Ora il capo della dell’Alta commissione elettorale della Libia ha ordinato di sciogliere i comitati elettorali e di porre fine alle loro attività relative alle ...È “impossibile” che le elezioni in Libia si svolgano nella data prevista di venerdì, 24 dicembre. È la conclusione a cui è giunta ufficialmente una commissione del Parlamento libico, dopo che era stat ...