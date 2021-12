La piccola Gioia è morta a 2 anni nell’incidendio della sua casa a Palma di Montechiaro

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Una vera e propria tragedia sconvolge la Sicilia. La notizia è arrivata nella tarda serata di ieri e ha lasciato tutti sgomenti. Si cerca adesso di capire che cosa è realmente accaduto e quale sia stata la dinamica degli eventi. Ma tuttadiintanto, dice addio allaGinevrache purtroppo era innel momento in cui si è sviluppato un incendio. Per lei non c’è stato nulla da fare. Lanell’incendio in un’abitazione di via San Giuseppe, nel pieno centro storicocittà del Gattopardo e a due passi dal Monastero delle Benedettine. Il rogo si è sviluppato in una palazzina a due piani che si affaccia su una antica scalinata. Quando è divampato l’incendio laGinevra dormiva ...